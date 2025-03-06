У «ПСЖ» 28:2 по ударам и 14:2 по угловым в игре с «Ливерпулем», владение – 65%. Парижане уступили 0:1

«ПСЖ» потерпел поражение от «Ливерпуля», несмотря на превосходство по ударам.

Команда Луиса Энрике уступила на своем поле со счетом 0:1 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане пробили 28 раз и 9 раз попали в створ. «Ливерпуль » нанес 2 удара, точным был лишь один.

Хозяева также больше владели мячом (65% против 35%), подали больше угловых (14 против 2), провели больше атак (84 против 26) и точнее пасовали (92% против 77%).

Ответная игра состоится 11 марта на «Энфилде».