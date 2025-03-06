У «ПСЖ» 28:2 по ударам и 14:2 по угловым в игре с «Ливерпулем», владение – 65%. Парижане уступили 0:1
«ПСЖ» потерпел поражение от «Ливерпуля», несмотря на превосходство по ударам.
Команда Луиса Энрике уступила на своем поле со счетом 0:1 в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Парижане пробили 28 раз и 9 раз попали в створ. «Ливерпуль» нанес 2 удара, точным был лишь один.
Хозяева также больше владели мячом (65% против 35%), подали больше угловых (14 против 2), провели больше атак (84 против 26) и точнее пасовали (92% против 77%).
Ответная игра состоится 11 марта на «Энфилде».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости