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  • ⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Хакола и Вуоринен – 2-е, Свенссон и Ангер – 3-и
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⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Хакола и Вуоринен – 2-е, Свенссон и Ангер – 3-и

Клэбо и Валнес выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины 

Командный спринт 

1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18.27,71

2. Ристоматти Хакола – Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,10

3. Оскар Свенссон – Эдвин Ангер (Швеция) – 4,11

4. Давиде Грац – Федерико Пеллегрино (Италия) – 4,40

5. Жюль Шаппа – Ришар Жув (Франция) – 10,17

6. Гас Шумахер – Джеймс Шунмейкер (США) – 12,30

7. Иржи Туз – Михал Новак (Чехия) – 21,42

8. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 27,77

9. Антуан Сир – Хавьер Маккивер (Канада) – 27,99

10. Элиас Кек – Ян Штельбен (Германия) – 38,44

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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Джеймс Шунмейкер
сборная Великобритании
Эндрю Янг
logoсборная США
Джеймс Клунье
Валерио Гронд
Яник Рибли
Давиде Грац
logoФедерико Пеллегрино
logoЙоханнес Клэбо
Ристоматти Хакола
Гас Шумахер
Оскар Свенссон
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