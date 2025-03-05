⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Хакола и Вуоринен – 2-е, Свенссон и Ангер – 3-и
Клэбо и Валнес выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
Командный спринт
1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18.27,71
2. Ристоматти Хакола – Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,10
3. Оскар Свенссон – Эдвин Ангер (Швеция) – 4,11
4. Давиде Грац – Федерико Пеллегрино (Италия) – 4,40
5. Жюль Шаппа – Ришар Жув (Франция) – 10,17
6. Гас Шумахер – Джеймс Шунмейкер (США) – 12,30
7. Иржи Туз – Михал Новак (Чехия) – 21,42
8. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 27,77
9. Антуан Сир – Хавьер Маккивер (Канада) – 27,99
10. Элиас Кек – Ян Штельбен (Германия) – 38,44
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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