Карпин о невызове Сафонова в сборную: «Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»

Валерий Карпин высказался о невызове Матвея Сафонова в сборную России.

Вратарь «ПСЖ » не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор. Сообщалось , что это решение может быть связано с судебными разбирательствами футболиста с его бывшей женой.

– Не беспокоят ли вас перспективы Сафонова, который по известным причинам не приезжает на домашние матчи?

– Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить? – сказал главный тренер сборной России.