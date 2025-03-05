Карпин о невызове Сафонова в сборную: «Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
Валерий Карпин высказался о невызове Матвея Сафонова в сборную России.
Вратарь «ПСЖ» не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор. Сообщалось, что это решение может быть связано с судебными разбирательствами футболиста с его бывшей женой.
– Не беспокоят ли вас перспективы Сафонова, который по известным причинам не приезжает на домашние матчи?
– Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить? – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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