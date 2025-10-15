У Тухеля 7 сухих побед в сборной Англии и поражение в товарищеской игре от Сенегала
Томас Тухель выигрывает все официальные матчи сборной Англии.
Англичане под руководством немецкого специалиста разгромили сборную Латвии (5:0) в матче отбора ЧМ.
Тухель возглавляет команду с января этого года. При нем Англия одержала 7 сухих побед с общим счетом 21:0 и уступила Сенегалу в товарищеском матче (1:3).
Сборная Англии сегодня вышла на ЧМ-2026. В ноябре команда сыграет с Сербией дома и Албанией в гостях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
