У Тухеля 7 сухих побед в сборной Англии и поражение в товарищеской игре от Сенегала

Томас Тухель выигрывает все официальные матчи сборной Англии.

Англичане под руководством немецкого специалиста разгромили сборную Латвии (5:0) в матче отбора ЧМ.

Тухель возглавляет команду с января этого года. При нем Англия одержала 7 сухих побед с общим счетом 21:0 и уступила Сенегалу в товарищеском матче (1:3).

Сборная Англии сегодня вышла на ЧМ-2026. В ноябре команда сыграет с Сербией дома и Албанией в гостях.