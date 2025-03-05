Денисов об академии «Зенита»: «Одного игрока за 5-10 лет можно подготовить? Я слону буду мяч давать каждый день – и он через 5 лет начнет своей стопой огромной по воротам попадать»

Игорь Денисов раскритиковал методы работы академии «Зенита».

«Ответьте мне на вопрос, мне, дураку тупому, одного игрока за 5-10 лет можно подготовить? На Семаке жизнь не закончится. Придет тренер Вася Пупсик, будет делать, поверьте, то же самое. Но одного игрока можно подготовить? Вы че, хотите сказать, что просто последние 10 лет такие все идиоты? Ну это бред.

Я еще раз говорю, я пришел, говорю: дайте мне интернат, просто кто-нибудь постройте ШОРу, интернат, пожалуйста. Я сам буду жить, дети у меня будут днем и ночью играть в футбол. Я слону буду каждый день давать мяч, и он через 5 лет начнет своей стопой огромной просто по воротам попадать. Ну как?

Опять же, может быть, через 5 лет я дам интервью и скажу: я ошибался. Но если подумать, ты сажаешь на тренировочный процесс ребенка с 12 лет до 17-18 – как ты из него футболиста не можешь большого вырастить? Сказали – нет, потому что это слишком тяжело. Давить на детей нельзя, много тренировок давать нельзя, пульс повышать нельзя, кричать нельзя, подсказывать нельзя. Вот то, что я услышал. Но как по-другому?» – сказал бывший полузащитник «Зенита » и сборной России в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.