Загитова, Щербакова и Трусова будут капитанами команд на Кубке Первого канала
Загитова, Щербакова и Трусова – капитаны команд на Кубке Первого канала.
Об этом сообщили организаторы соревнований.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова возглавит команду красных, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова – команду синих, серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова – команду белых.
Кубок Первого канала пройдет в Челябинске 15-16 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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