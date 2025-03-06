«Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях – 1:0! Эллиотт забил, выйдя вместо Салаха на 86-й, гол Хвичи отменили из-за офсайда

«ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хвича Кварацхелия забил на 21-й минуте, однако его гол был отменен из-за офсайда. Харви Эллиотт забил на 87-й минуте, выйдя на замену вместо Мохамеда Салаха на 86-й.

Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00 1/8 финала Парк-де-Пренс ПСЖ Матч завершен 0 - 1 1.84 XG 0.21 Ливерпуль Коэффициенты Матч окончен 87’ Эллиот

86’ Салах Эллиот 79’ Гравенберх Эндо Кварацхелия Гонсалу Рамуш 78’ Фабиан Руис Заир-Эмери 78’ 70’ ван Дейк 67’ Диас Джонс 67’ Диогу Жота Нуньес Барколя Дуэ 66’ 2 тайм Перерыв Маркиньос 38’ ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Жоау Невеш, Барколя (Дуэ, 66), Дембеле, Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 78), Сафонов, Тенас, Кимпембе, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Мбайе 1 тайм Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх (Эндо, 79), Диас (Джонс, 67), Собослаи, Салах (Эллиот, 86), Диогу Жота (Нуньес, 67), Ярош, Келлехер, Цимикас, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиот, Макконнелл, Ньони, Нуньес, Кьеза

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