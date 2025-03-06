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  • «Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях – 1:0! Эллиотт забил, выйдя вместо Салаха на 86-й, гол Хвичи отменили из-за офсайда
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«Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях – 1:0! Эллиотт забил, выйдя вместо Салаха на 86-й, гол Хвичи отменили из-за офсайда

«ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хвича Кварацхелия забил на 21-й минуте, однако его гол был отменен из-за офсайда. Харви Эллиотт забил на 87-й минуте, выйдя на замену вместо Мохамеда Салаха на 86-й.

Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финала
Парк-де-Пренс
ПСЖ
Матч завершен
0 - 1
1.84XG0.21
Ливерпуль
Коэффициенты
Матч окончен
87’
  Эллиот
86’
Салах   Эллиот
79’
Гравенберх   Эндо
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
78’
Фабиан Руис   Заир-Эмери
78’
70’
ван Дейк
67’
Диас   Джонс
67’
Диогу Жота   Нуньес
Барколя   Дуэ
66’
2тайм
Перерыв
Маркиньос
38’
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Жоау Невеш, Барколя (Дуэ, 66), Дембеле, Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 78), Сафонов, Тенас, Кимпембе, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Мбайе
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх (Эндо, 79), Диас (Джонс, 67), Собослаи, Салах (Эллиот, 86), Диогу Жота (Нуньес, 67), Ярош, Келлехер, Цимикас, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиот, Макконнелл, Ньони, Нуньес, Кьеза

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
онлайны
logoЛиверпуль
logoХвича Кварацхелия
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