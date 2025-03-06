Матч окончен
«Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях – 1:0! Эллиотт забил, выйдя вместо Салаха на 86-й, гол Хвичи отменили из-за офсайда
«ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хвича Кварацхелия забил на 21-й минуте, однако его гол был отменен из-за офсайда. Харви Эллиотт забил на 87-й минуте, выйдя на замену вместо Мохамеда Салаха на 86-й.
Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финалаПарк-де-Пренс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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