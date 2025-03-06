Рассказов о русском рэпе: «Можно его любить за смыслы, за тексты. Например: «Не в деньгах счастье? Тогда отдай их мне». Это же поэзия XXI века»

Николай Рассказов рассказал о своих любимых рэп-исполнителях.

– Ты обожаешь русский рэп. Откуда эта страсть?

– Старший брат многое давал послушать. Нравятся и The Chemodan, и Brick Bazuka с Грязным Луи по отдельности. За последний год понравились Leanji, TSB и OPT.

– На концерты ходил?

– Только на ATL. Как только появляется расписание концертов – мониторю. И в Самаре ходил, но в московском Stadium в Москве прям невероятная атмосфера, особенный вайб. Если бы мог, ходил бы несколько дней подряд. Оставили дочерей и пошли с супругой. Прикольно, но не московский лайв, конечно. Недавно у ATL с Ка тетом вышел новый альбом – мрачняк, как раз люблю такое.

– Три любимых трека ATL?

– «1000» – невероятно крутой трек про мир. Еще «Мэджик Пипл» и «Мама, забери меня обратно».

– А какую музыку ты не переносишь?

– Очень не люблю кальянную музыку, попсу. Рок не воспринимаю ни в каком виде.

– Что ответишь тем, кто считает русский рэп кошмаром?

– Тот рэп, что слушаю я, можно любить за смыслы, за тексты.

Вот у «Чемоданов» строки, например: «И я не смирился с мыслью, что говорить о смысле не имеет смысла». Или «Не в деньгах счастье? Тогда отдай их мне». Это же поэзия двадцать первого века, – сказал защитник «Крыльев Советов ».