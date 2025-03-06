Матч окончен
«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Кейн сделал дубль, Мукиеле получил красную
«Бавария» разгромила «Байер» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Харри Кейн на 9-й минуте открыл счет. Джамал Мусиала отличился на 54-й. Норди Мукиеле был удален на 62-й минуте за вторую желтую. На 75-й Кейн стал автором дубля, реализовав пенальти.
Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финалаАльянц Арена
Алонсо лучше всех нейтрализует «Баварию». Вот секреты успеха
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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