«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Кейн сделал дубль, Мукиеле получил красную

«Бавария» разгромила «Байер» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Харри Кейн на 9-й минуте открыл счет. Джамал Мусиала отличился на 54-й. Норди Мукиеле был удален на 62-й минуте за вторую желтую. На 75-й Кейн стал автором дубля, реализовав пенальти.

Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00 1/8 финала Альянц Арена Бавария Матч завершен 3 - 0 4.06 XG 0.28 Байер Коэффициенты Матч окончен Ким Мин Чжэ Дайер 89’ Горетцка Пальинья 89’ 87’ Гримальдо Буэндиа 81’ Фримпонг Артур 81’ Джака Алеиш Гарсия 80’ Виртц Шик Кейн

75’ 74’ Та 73’ Тапсоба Лаймер Станишич 68’ 68’ Адли Тапсоба Коман Сане 68’ 62’ Мукиеле Нойер Урбиг 58’ Мусиала

54’ Горетцка 52’ 2 тайм Перерыв Лаймер 39’ 39’ Мукиеле Кейн

9’ Бавария: Нойер (Урбиг, 58), Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 89), Упамекано, Лаймер (Станишич, 68), Киммих, Горетцка (Пальинья, 89), Коман (Сане, 68), Мусиала, Олисе, Кейн, Ульрайх, Урбиг, Дайер, Ито, Геррейру, Боэ, Станишич, Пальинья, Видович, Гнабри, Сане, Мюллер 1 тайм Байер: Коварж, Инкапиэ, Эрмосо, Та, Мукиеле, Гримальдо (Буэндиа, 87), Паласиос, Фримпонг (Артур, 81), Джака (Алеиш Гарсия, 81), Виртц (Шик, 80), Адли (Тапсоба, 68), Градецки, Ломб, Тапсоба, Артур, Хофманн, Буэндиа, Телла, Алеиш Гарсия, Шик, Бонифасе

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