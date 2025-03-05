Игорь Денисов: «В академии «Зенита» висели фото Халка с Дзюбой, а не выпускников – Аршавина, Быстрова, Малафеева. Топ-игроки, но при чем они здесь? Я сказал: «Меня вообще не вешайте»
«В академии «Зенита», в моей академии – я выпускник, – пять лет назад висели Халк с Дзюбой. А не я и не выпускники – не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а Дзюба с Халком. Вы вообще вдумайтесь. Артем – топ, вопросов нет. Но при чем здесь Дзюба и при чем здесь Халк? Топ-игрок, жму руку, молодец – пушечным ударом привел «Зенит» к одному чемпионству.
Я вообще это объяснить не могу. Это необъяснимо! И когда мне позвонили, спросили: «Где ты там хочешь висеть?», – я говорю: «Меня вообще не вешайте в этой вашей академии!» Вы вообще вдумайтесь! А потом говорите: «Почему, как?» Да вот такие вещи!» – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
Игорь Денисов: «Я не болею за «Зенит». Мне не нравится, что в моем городе играют одни бразильцы. Нахрена они нам? Своих не можем воспитать?»
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