Кейн забил 75-й и 76-й голы в 110-м матче за Англию – Латвии. У форварда «Баварии» 15 голов в 8 последних играх за клуб и сборную

Харри Кейн сделал дубль за сборную Англии.

Нападающий забил с игры на 44-й и с пенальти на 45+3-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Латвией (3:0, второй тайм). Это его 75-й и 76-й голы за Англию – он лучший бомбардир сборной.

Харри Кейн забивает в восьмом матче подряд за «Баварию» и Англию. У него 15 голов в этих играх.

Кейн проводит 110-й матч за сборную – больше только у Стивена Джеррарда (114), Дэвида Бекхэма (115), Уэйна Руни (120) и Питера Шилтона (125).

Всего на счету Кейна 21 гол в 13 матчах сезона за клуб и сборную в этом сезоне.