  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн забил 75-й и 76-й голы в 110-м матче за Англию – Латвии. У форварда «Баварии» 15 голов в 8 последних играх за клуб и сборную
3

Кейн забил 75-й и 76-й голы в 110-м матче за Англию – Латвии. У форварда «Баварии» 15 голов в 8 последних играх за клуб и сборную

Харри Кейн сделал дубль за сборную Англии.

Нападающий забил с игры на 44-й и с пенальти на 45+3-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Латвией (3:0, второй тайм). Это его 75-й и 76-й голы за Англию – он лучший бомбардир сборной. 

Харри Кейн забивает в восьмом матче подряд за «Баварию» и Англию. У него 15 голов в этих играх. 

Кейн проводит 110-й матч за сборную – больше только у Стивена Джеррарда (114), Дэвида Бекхэма (115), Уэйна Руни (120) и Питера Шилтона (125).

Всего на счету Кейна 21 гол в 13 матчах сезона за клуб и сборную в этом сезоне. Статистика 32-летнего нападающего – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoХарри Кейн
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
logoсборная Латвии по футболу
logoбундеслига Германия
logoКвалификация ЧМ
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дюков о допуске России: «Год еще не завершен, надо верить в сенсацию. Чеферин приедет на матч сборной в следующем году, уверен»
516 минут назад
Алексей Миранчук об отстранении России: «Спортсмены заложники ситуации. Обидно, что не можем показать себя в официальных играх»
318 минут назад
У 40-летнего Роналду 10 голов в 10 матчах сезона за Португалию и «Аль-Наср»
828 минут назад
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
42 минуты назадТесты и игры
Карпин о победе над Боливией: «Первый тайм – хорошо, второй – похуже. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание, где‑то опаздывали»
144 минуты назад
Дюков про потолок зарплат: «Работает в закрытых лигах, где нет конкуренции с другими, а нам надо быть готовыми к оттоку игроков. Наш уровень лиги упадет, снизится качество подготовки»
851 минуту назад
Роналду забил 142-й и 143-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд. Криштиану опережает Месси на 29 мячей
73сегодня, 19:42
Роналду установил мировой рекорд по голам в отборах на ЧМ. У Криштиану 41 мяч, он обошел Руиса из Гватемалы
67сегодня, 19:37
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере – дубль в игре с Венгрией
56сегодня, 19:36
Катар вышел на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира второй раз подряд и в истории. На прошлом турнире были хозяевами
13сегодня, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Англия разгромила Латвию – 5:0. У Кейна дубль, Гордон и Эзе тоже забили
21 минуту назад
Португалия – Венгрия. 2:2 – Собослаи сравнял на 91-й, Роналду сделал дубль
172 минуты назадLive
Испания вынесла Болгарию – 4:0! Мерино сделал дубль, Ойарсабаль забил с пенальти, Чернев – в свои ворота
25 минут назад
Италия – Израиль. 2:0 – Ретеги забил с пенальти и из-за штрафной в дальнюю девятку. Онлайн-трансляция
218 минут назадLive
Круговой о 3:0 с Боливией: «Хороший соперник, Россия заслуженно победила. Мы приезжаем в сборную, чтобы побеждать»
259 минут назад
Быстров о Спаллетти в «Спартаке»: «Боролись бы за чемпионство. Я бы пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов!»
8сегодня, 19:34
20 533 зрителя посетили матч России с Боливией в Москве. На игру с Ираном в Волгограде пришли 42 387 человек
12сегодня, 18:55
Васильев о норвежском паспорте Хайкина: «У нас свободная страна. Век спортсмена короток, хочется выступать на международных турнирах. Осуждать не стоит, главное – чтобы без негатива про Родину»
8сегодня, 18:50
Станислав Черчесов: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть. Знаний не было, я не смог довести команду до чемпионства»
27сегодня, 18:48
Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге
2сегодня, 18:33