В «Барсе» для Ямаля разработали план питания в Рамадан, чтобы минимизировать последствия дневного голодания

Врачи «Барселоны» разработали для Ламина Ямаля план на время Рамадана.

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 марта и закончится 30 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества на которой тоже не приветствуются.

Как сообщает As, 17-летний вингера «Барселоны» и сборной Испании в течение этого месяца будет придерживаться плана питания, разработанного в клубе, чтобы Ямаль мог легче перенести пост и минимизировать последствия дневного голодания.

Это не первый случай в «Барселоне» за последнее время. Подобные планы уже составлялись для Усмана Дембеле , Франка Кессиэ и Ансу Фати .

Сегодня «Барса» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». В португальской команде пост держат Оркун Кекчю , Керем Актюркоглу , Зеки Амдуни и Адриан Байрами .