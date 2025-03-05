В «Барсе» для Ямаля разработали план питания в Рамадан, чтобы минимизировать последствия дневного голодания
В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 марта и закончится 30 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества на которой тоже не приветствуются.
Как сообщает As, 17-летний вингера «Барселоны» и сборной Испании в течение этого месяца будет придерживаться плана питания, разработанного в клубе, чтобы Ямаль мог легче перенести пост и минимизировать последствия дневного голодания.
Это не первый случай в «Барселоне» за последнее время. Подобные планы уже составлялись для Усмана Дембеле, Франка Кессиэ и Ансу Фати.
Сегодня «Барса» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». В португальской команде пост держат Оркун Кекчю, Керем Актюркоглу, Зеки Амдуни и Адриан Байрами.
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