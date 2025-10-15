Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»

Александр Кокорин верит, что «Спартак» подписал его ради провоцирования «Зенита».

– Вы сказали, что подписали контракт со «Спартаком» назло «Зениту», который от вас отказался.

– Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать.

Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека – дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.

«Восстанавливаться в отпуск не поедешь, будешь здесь сидеть...»

– Кто это вам сказал?

– С подачи Заремы . Она сказала это руководителям клуба, а те – мне. Я ответил: «Со мной так не работает».

– С ней так ни разу и не пообщались?

– Нет. Ради интереса один раз сам написал ей сообщение: «Если вы хотите, давайте увидимся. У меня есть много вопросов». Она ответила, что все вопросы – через спортивного директора.

– С Федуном лично когда-нибудь виделись?

– Да. Но поговорили... Никак, – сказал нападающий «Ариса».

