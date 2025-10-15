Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»
– Вы сказали, что подписали контракт со «Спартаком» назло «Зениту», который от вас отказался.
– Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать.
Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека – дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.
«Восстанавливаться в отпуск не поедешь, будешь здесь сидеть...»
– Кто это вам сказал?
– С подачи Заремы. Она сказала это руководителям клуба, а те – мне. Я ответил: «Со мной так не работает».
– С ней так ни разу и не пообщались?
– Нет. Ради интереса один раз сам написал ей сообщение: «Если вы хотите, давайте увидимся. У меня есть много вопросов». Она ответила, что все вопросы – через спортивного директора.
– С Федуном лично когда-нибудь виделись?
– Да. Но поговорили... Никак, – сказал нападающий «Ариса».
