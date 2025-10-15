Пирс Морган: «Роналду 40 лет, а жажда голов за клуб и сборную даже не собирается ослабевать. Просто невероятно»

Пирс Морган впечатлен результативностью Криштиану Роналду.

«Роналду забил... снова. Его 947-й гол в профессиональном футболе.

Ему 40 лет, а жажда голов за клуб и сборную даже не собирается ослабевать, пока он приближается к отметке в 1000 мячей. Просто невероятно», – написал журналист после первого гола Роналду Венгрии.

