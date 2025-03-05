Медведев подтвердил, что «Зенит» интересовался Погба: «Переговоры ни к чему не привели из-за его неготовности приехать на сборы»
В «Зените» подтвердили, что рассматривали возможность подписания Поля Погба.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб связывался с представителями полузащитника и предложил условия по зарплате, но француз отказался от перехода.
«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.
Однако с учетом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности, переговоры ни к чему не привели», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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