Медведев подтвердил, что «Зенит» интересовался Погба: «Переговоры ни к чему не привели из-за его неготовности приехать на сборы»

В «Зените» подтвердили, что рассматривали возможность подписания Поля Погба.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб связывался с представителями полузащитника и предложил условия по зарплате, но француз отказался от перехода.

«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CAS непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.

Однако с учетом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности, переговоры ни к чему не привели», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .