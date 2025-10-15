Кот-д’Ивуар и Сенегал вышли на ЧМ-2026. Первые сыграют на чемпионате мира впервые с 2014-го, вторые – третий раз подряд

Кот-д’Ивуар и Сенегал пробились на ЧМ-2026.

В последнем, 10-м, туре африканского отбора Кот-д`Ивуар разгромил Кению (3:0).

Команда Эмерса Фаэ финишировала первой в своей группе и заработала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная Кот-д`Ивуара сыграет на ЧМ впервые с 2014 года.

В другой группе первую строчку занял Сенегал под руководством Папа Тиава, обыгравший Мавританию (4:0). Команда сыграет на ЧМ в третий раз подряд.