Кот-д’Ивуар и Сенегал вышли на ЧМ-2026. Первые сыграют на чемпионате мира впервые с 2014-го, вторые – третий раз подряд
Кот-д’Ивуар и Сенегал пробились на ЧМ-2026.
В последнем, 10-м, туре африканского отбора Кот-д`Ивуар разгромил Кению (3:0).
Команда Эмерса Фаэ финишировала первой в своей группе и заработала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная Кот-д`Ивуара сыграет на ЧМ впервые с 2014 года.
В другой группе первую строчку занял Сенегал под руководством Папа Тиава, обыгравший Мавританию (4:0). Команда сыграет на ЧМ в третий раз подряд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости