Португалия не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих

Сборная Португалии продлила серию без поражений.

Команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с Венгрией в 8-м туре квалификации ЧМ-2026 (2:2).

Этот матч стал седьмым по счету, в котором португальцы не проигрывают.

Их серия длится с марта – от матча с Данией (0:1) в Лиге наций. С тех пор было 5 побед и 2 ничьих (в одном случае – победа над Испанией по пенальти в финале Лиги наций).

Португалия занимает первое место в своей группе отбора ЧМ с 10 очками в 4 играх. Следующий матч команда проведет в гостях с Ирландией 13 ноября.