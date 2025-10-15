Португалия не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих
Сборная Португалии продлила серию без поражений.
Команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с Венгрией в 8-м туре квалификации ЧМ-2026 (2:2).
Этот матч стал седьмым по счету, в котором португальцы не проигрывают.
Их серия длится с марта – от матча с Данией (0:1) в Лиге наций. С тех пор было 5 побед и 2 ничьих (в одном случае – победа над Испанией по пенальти в финале Лиги наций).
Португалия занимает первое место в своей группе отбора ЧМ с 10 очками в 4 играх. Следующий матч команда проведет в гостях с Ирландией 13 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости