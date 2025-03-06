Овечкин забил 885-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 9 шайб
Александр Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ) на 51-й минуте, сравняв счет (2:2).
39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, проведя 1472 игры. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 матчах.
В текущем сезоне на счету Овечкина 49 (32+17) очков в 46 играх.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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