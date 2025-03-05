Игорь Денисов: «Я не болею за «Зенит». Мне не нравится, что в моем городе играют одни бразильцы. Нахрена они нам? Своих не можем воспитать?»
– Как ты смотришь на то, что в «Зените» практически не играют воспитанники?
– Очень плохо. А как я могу на это смотреть? Наша ссора в «Зените» тогда произошла потому, что дорога пошла куда-то…
Я всегда говорил, что в «Зените» должен играть русский костяк. Клуб всегда был узнаваем. Сейчас я не болею за «Зенит». Мне не нравится «Зенит», не нравится, что в моем городе, в котором я родился, играют одни бразильцы.
Я не понимаю, нахрена нам бразильцы? Ну, выиграли вы чемпионат Европы, а у вас три бразильца в составе. Это че, круто? Вы не смотри́те на бразильцев, а окунитесь в подготовку детей. На какой хер нам бразильцы?
Они классные, веселые, техничные ребята, но я просто задаюсь вопросом: «Зачем они нам?» У нас 140-миллионная страна, мы не можем воспитать 20 футболистов? Как это возможно?
У нас на ЧМ-2018 играл Марио Фернандес. Классный игрок, вопросов нет, но вы не можете правого защитника воспитать? Одного правого защитника на 140-миллионную страну. Давайте у нас в школе русский язык будет испанка преподавать, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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