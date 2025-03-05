Клэбо победил в 4 из 4 гонок на чемпионате мира в Тронхейме. Йоханнес сравнялся с Нортугом по золоту ЧМ – по 13
Йоханнес Клэбо стал 13-кратным чемпионом мира и сравнялся с Петтером Нортугом.
Сегодня Клэбо вместе с Эриком Валнесом выиграл командный спринт на чемпионате мира в Тронхейме. Ранее Йоханнес победил в личном спринте, скиатлоне и «разделке».
Теперь на счету норвежца 13 золотых медалей ЧМ. По этому показателю он сравнялся с соотечественником Петтером Нортугом. Это рекорд по количеству золота ЧМ в мужских лыжах.
Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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