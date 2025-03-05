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КХЛ. «Спартак» уступил «Куньлуню» по буллитам, минское «Динамо» обыграло «Ладу», «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста»

«Спартак» проиграл «Куньлуню» (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Минское «Динамо» обыграло «Ладу» (4:2), «Ак Барс» победил «Автомобилист» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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