Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ – суммы, равные общему числу заброшенных шайб

Александр Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком до конца карьеры.

Капитан «Вашингтона» объявил о партнерстве с инициативой Hockey Fights Cancer и V Foundation for Cancer Research, запустив кампанию The GR8 CHASE for Victory over Cancer, направленную на повышение осведомленности и сбор средств для исследований детского рака.

В рамках этой программы Александр Овечкин будет жертвовать сумму, равную количеству заброшенных им шайб, за каждый гол, который он забьет до конца своей карьеры.

Отсчет начинается уже с матча «Вашингтона » против «Рейнджерс », который состоится 6 марта, начало игры – в 3:30 по московскому времени. Monumental Sports & Entertainment будет удваивать пожертвования Овечкина.

«Я горжусь тем, что присоединяюсь к V Foundation и поддерживаю их усилия по финансированию жизненно важных исследований рака.

За свою карьеру в НХЛ я встретил много храбрых детей, борющихся с этим заболеванием, и считаю важным сделать все возможное, чтобы спасти больше жизней.

Хочу поблагодарить V Foundation за их тяжелую работу и надеюсь использовать свою платформу, чтобы помочь в реализации их миссии вместе с Hockey Fights Cancer», – сказал Овечкин.

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Знаменитый баскетбольный тренер Майк Кшишевски, который с момента основания V Foundation входит в совет директоров фонда, поприветствовал Овечкина в команде и выразил радость по поводу их сотрудничества.

«Теперь в нашей команде не только НХЛ , но и один из величайших игроков всех времен. Добро пожаловать! И, кстати, мы будем следить за твоим историческим достижением», – заявил Кшишевски.

Болельщики могут поддержать THE GR8 CHASE, пожертвовав 8 долларов или любую другую сумму в честь его погони за рекордом НХЛ по голам.