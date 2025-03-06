«Ливерпуль» прервал 22-матчевую серию «ПСЖ» без поражений

«ПСЖ» потерпел первое поражение более чем за три месяца.

Команда Луиса Энрике уступила «Ливерпулю» (0:1) на своем поле в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз до этого дня парижане проигрывали 26 ноября – «Баварии» (0:1) в ЛЧ. С тех пор у них было 22 матча без поражений, в том числе 10 побед в последних 10 играх.

8 марта «ПСЖ » выступит в гостях у «Ренна», а 11-го проведет ответный матч против «Ливерпуля ».