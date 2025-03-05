⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Сундлинг и Далквист выиграли командный спринт, Диггинс и Керн – 2-е, Вебер и Фендрих – 3-и
Шведки Сундлинг и Далквист выиграли командный спринт на чемпионате мира.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Женщины
Командный спринт
Финал
1. Йонна Сундлинг – Майя Далквист (Швеция) – 20.51,63
2. Джесси Диггинс – Джулия Керн (США) – 2,90
3. Аня Вебер – Надин Фендрих (Швейцария) – 9,13
4. Кертту Нисканен – Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 14,36
5. Катерина Ганц – Федерика Кассол (Италия) – 51,52
6. Катарина Хенниг – Лаура Гиммлер (Германия) – 51,85
7. Лотта Венг – Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 56,87
8. Катержина Янатова – Тереза Беранова (Чехия) – 1.08,36
9. Мелисса Гал – Лена Кентен (Франция) – 1.11,94
10. Элисон Маки – Лилиан Ганьон (Канада) – 1.26,75
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Лыжники выступят в командном спринте
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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