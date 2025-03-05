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⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Сундлинг и Далквист выиграли командный спринт, Диггинс и Керн – 2-е, Вебер и Фендрих – 3-и

Шведки Сундлинг и Далквист выиграли командный спринт на чемпионате мира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Женщины

Командный спринт 

Финал

1. Йонна Сундлинг – Майя Далквист (Швеция) – 20.51,63

2. Джесси Диггинс – Джулия Керн (США) – 2,90

3. Аня Вебер – Надин Фендрих (Швейцария) – 9,13

4. Кертту Нисканен – Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 14,36

5. Катерина Ганц – Федерика Кассол (Италия) – 51,52

6. Катарина Хенниг – Лаура Гиммлер (Германия) – 51,85

7. Лотта Венг – Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 56,87

8. Катержина Янатова – Тереза Беранова (Чехия) – 1.08,36

9. Мелисса Гал – Лена Кентен (Франция) – 1.11,94

10. Элисон Маки – Лилиан Ганьон (Канада) – 1.26,75

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Лыжники выступят в командном спринте

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
результаты
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лыжные гонки
командный спринт (жен)
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Аня Вебер
Катержина Янатова
сборная Чехии жен
Мелисса Гал
logoсборная Италии жен
Тереза Беранова
logoсборная Франции жен
logoМайя Далквист
Ясми Йоэнсуу
Катерина Ганц
Надин Фендрих
Джулия Керн
Лена Кентен
logoЙонна Сундлинг
Лаура Гиммлер
logoКертту Нисканен
logoКристине Ставос Шистад
logoКатарина Хенниг
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