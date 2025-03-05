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Игорь Денисов: «Кто-то наверху ненавидит футбол, уверен. К детскому вообще ноль внимания – он не в фокусе государства»

Игорь Денисов высказался о проблемах детского футбола в России.

– Одни из наших самых талантливых ребят рождены в маленьких городах. Головин из Калтана, Миранчук из Славянска-на-Кубани. Таланту неважно место рождения. Сколько детей, которые играют в футбол, находятся не во внимании?

– Именно этими примерами надо благодарить специалистов, которые выращивали этих ребят – нашли, тренировали. Именно эти города… Нужно больше инфраструктуры, чтобы появлялось больше таких игроков.

– А почему это не понимают?

– Да понимают все. Мне кажется, что кто-то наверху, наверное, я уверен, ненавидит футбол. Потому что, если отдадут приказ делать, будут делать.

– То есть тебе кажется, что кто-то наверху ненавидит футбол?

– Мне не кажется, я в этом уверен.

– А что если я скажу, что такая ситуация не только в футболе, но и во всех остальных видах спорта?

– Давайте так. При всем уважении, футбол является самым дорогим видом спорта.

– Богатым?

– Да. То есть за счет футбола можно примирить разные национальности. То есть это такой вид спорта, который… Блин, мне кажется, он единственный такой. Им живет, наверное, не каждый второй, а каждый первый.

– Получается, если футбольная инфраструктура у нас на таком уровне, то это просто спорт не в фокусе государства?

– Спорт в фокусе государства, потому что мы недавно провели чемпионат мира. Не в фокусе государства детский футбол. Вообще ноль внимания, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
logoИгорь Денисов
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