  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»
1

Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»

Александр Дюков выступил в защиту нынешнего лимита на легионеров.

– Что думаете о новом лимите?

– Ведем обсуждение вопроса с Минспорта. У меня была встреча с Михаилом Дегтяревым, продолжим обсуждение вопроса. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. Продолжим обсуждать, важно понимать, что это компетенция Минспорта.

Вы мою позицию знаете, я уже говорил. Нынешний лимит принят по предложению РФС, с тех пор ничего не изменилось.

– Нынешний лимит оптимален?

– Надо говорить о том, что имеем. Рост интереса, посещаемости есть. Спонсоры есть. Если говорить об игровом времени, легионеры не стали играть больше. Молодые россияне играют больше и завоевывают место в основе в конкуренции и на тренировках.

– Как министр реагирует?

– У него свои аргументы. Каждая сторона высказывает позицию, смотрим показатели. Вносить изменения нужно, только чтобы улучшить что‑то. Всегда есть над чем работать и что улучшить.

– Какие шансы оставить лимит?

– Правильнее спросить министра, они будут принимать решение, – отметил президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
лимит на легионеров
logoАлександр Дюков
logoМихаил Дегтярев
logoРФС
logoМатч ТВ
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак об ужесточении лимита: «Почему «Зенит» был неконкурентоспособен в ЛЧ? У нас там играли Шамкин, Прохин, это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?»
163сегодня, 14:22
Семак об ужесточении лимита: «Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Если цель увеличить число российских игроков, это одна история. Если хотим сделать лигу сильнее – другая»
62сегодня, 10:21
Мелехин о лимите: «Для российских футболистов это плюс, наверное. Сборная достаточно молодая, но иногда может не хватать опыта»
15вчера, 13:05
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико, Бразилия уступила Японии
321 минуту назад
Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»
115 минут назад
Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»
517 минут назад
Роналду после дубля Венгрии и ничьей: «Мы все ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!»
227 минут назад
Кокорин о «Спартаке»: «Я пришел в народную команду, но там в высшей степени непрофессионально все было. Суперклассный тренер Тедеско, но постоянно какие-то интриги»
1651 минуту назад
Кот-д’Ивуар и Сенегал вышли на ЧМ-2026. Первые сыграют на чемпионате мира впервые с 2014-го, вторые – третий раз подряд
352 минуты назад
Рафинья мог уйти из «Барсы» в 2024-м: «Предложение саудовцев было соблазнительным, я бы решил все проблемы в своей жизни и жизни родителей, моего сына. И многие хотели, чтобы я ушел»
859 минут назад
У Испании 4 победы подряд с общим счетом 15:0 после поражения от Португалии по пенальти в финале Лиги наций
9сегодня, 20:59
Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2026 и в 3-й раз подряд сыграет на чемпионате мира
8сегодня, 20:50
Англия вышла на ЧМ-2026. Сборная в 8-й раз подряд сыграет на чемпионате мира
38сегодня, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 28 из 48 сборных
4012 минут назад
У Тухеля 7 сухих побед в сборной Англии и поражение в товарищеской игре от Сенегала
22 минуты назад
Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия сыграют в плей-офф африканского отбора ЧМ. Победитель выйдет в межконтинентальные стыковые матчи
433 минуты назад
Пирс Морган: «Роналду 40 лет, а жажда голов за клуб и сборную даже не собирается ослабевать. Просто невероятно»
40 минут назад
Португалия не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих
1сегодня, 21:03
Италия разгромила Израиль – 3:0. Ретеги сделал дубль, Манчини забил на 93-й
6сегодня, 20:44
Англия разгромила Латвию – 5:0. У Кейна дубль, Гордон и Эзе тоже забили
2сегодня, 20:41
Испания вынесла Болгарию – 4:0! Мерино сделал дубль, Ойарсабаль забил с пенальти, Чернев – в свои ворота
2сегодня, 20:37
Кейн забил 75-й и 76-й голы в 110-м матче за Англию – Латвии. У форварда «Баварии» 15 голов в 8 последних играх за клуб и сборную
5сегодня, 20:00
Круговой о 3:0 с Боливией: «Хороший соперник, Россия заслуженно победила. Мы приезжаем в сборную, чтобы побеждать»
3сегодня, 19:43