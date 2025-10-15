Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»

Александр Дюков выступил в защиту нынешнего лимита на легионеров.

– Что думаете о новом лимите?

– Ведем обсуждение вопроса с Минспорта. У меня была встреча с Михаилом Дегтяревым, продолжим обсуждение вопроса. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. Продолжим обсуждать, важно понимать, что это компетенция Минспорта.

Вы мою позицию знаете, я уже говорил. Нынешний лимит принят по предложению РФС, с тех пор ничего не изменилось.

– Нынешний лимит оптимален?

– Надо говорить о том, что имеем. Рост интереса, посещаемости есть. Спонсоры есть. Если говорить об игровом времени, легионеры не стали играть больше. Молодые россияне играют больше и завоевывают место в основе в конкуренции и на тренировках.

– Как министр реагирует?

– У него свои аргументы. Каждая сторона высказывает позицию, смотрим показатели. Вносить изменения нужно, только чтобы улучшить что‑то. Всегда есть над чем работать и что улучшить.

– Какие шансы оставить лимит?

– Правильнее спросить министра, они будут принимать решение, – отметил президент РФС .