Кубарси удален на 22-й минуте игры с «Бенфикой». Защитник «Барселоны» сбил Павлидиса в подкате у штрафной
«Барселона» осталась в меньшинстве во 1-м тайме игры с «Бенфикой».
На 22-й минуте матча 1/8 финала защитник Пау Кубарси, пытаясь помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису, в подкате сбил форварда португальской команды.
Главный судья Феликс Цвайер принял решение показать футболисту «блауграны» красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции Canal+
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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