Кубарси удален на 22-й минуте игры с «Бенфикой». Защитник «Барселоны» сбил Павлидиса в подкате у штрафной

«Барселона» осталась в меньшинстве во 1-м тайме игры с «Бенфикой».

На 22-й минуте матча 1/8 финала защитник Пау Кубарси , пытаясь помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису , в подкате сбил форварда португальской команды. Главный судья Феликс Цвайер принял решение показать футболисту «блауграны» красную карточку. Изображение: кадр из трансляции Canal+