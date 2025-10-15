  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия сыграют в плей-офф африканского отбора ЧМ. Победитель выйдет в межконтинентальные стыковые матчи
4

Определились участники плей-офф африканского отбора ЧМ.

Ими стали Габон, Демократическая Республика Конго, Камерун и Нигерия – четыре лучшие команды по очкам и разнице мячей, занявшие вторые места в своих группах в квалификации чемпионата мира 2026 года. 

Напомним, прямую путевку на турнир, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике от Африки получили Египет, Сенегал, ЮАР, Кабо Верде, Марокко, Кот-д′Ивуар, Алжир, Тунис и Гана. 

Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия в турнире на выбывание определят между собой одного представителя Конфедерации африканского футбола (CAF) в межконтинентальных стыковых матчах. 

Среди вторых мест в плей-офф не попали Буркина-Фасо, Нигер, Мадагаскар, Уганда и Намибия. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
