«Зенит» хотел подписать Погба зимой. Бывший хавбек «МЮ» и «Ювентуса» отказался от перехода («СЭ»)

«Зенит» хотел подписать Поля Погба зимой.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса » отказался от перехода, как сообщает «Спорт-Экспресс ».

Клуб из Санкт-Петербурга связывался с представителями француза и предложил условия по зарплате, но далее переговоры не продвинулись.

31-летний игрок, отбывающий дисквалификацию из-за допинга, находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Юве».

Изначально Погба отстранили на 4 года, но позже CAS сократил срок до полутора лет. Он истекает 10 марта.

Погба готовится вернуться: «Интер Майами», «Марсель» или вообще «МЮ»?

Погба заявил, что не хочет играть в России. На него выходил медиафутбольный клуб «БроукБойз»