«Зенит» хотел подписать Погба зимой. Бывший хавбек «МЮ» и «Ювентуса» отказался от перехода («СЭ»)
«Зенит» хотел подписать Поля Погба зимой.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» отказался от перехода, как сообщает «Спорт-Экспресс».
Клуб из Санкт-Петербурга связывался с представителями француза и предложил условия по зарплате, но далее переговоры не продвинулись.
31-летний игрок, отбывающий дисквалификацию из-за допинга, находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Юве».
Изначально Погба отстранили на 4 года, но позже CAS сократил срок до полутора лет. Он истекает 10 марта.
Погба готовится вернуться: «Интер Майами», «Марсель» или вообще «МЮ»?
Погба заявил, что не хочет играть в России. На него выходил медиафутбольный клуб «БроукБойз»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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