Иосиф Пригожин: «Фигурное катание без россиян? Это хреновое фигурное катание! Чем больше нас запрещают, тем больше хотят»
Иосиф Пригожин считает, что россияне скоро вернутся на международные турниры.
«Пока нет ощущения потепления в спорте. Но надеюсь, что уже совсем скоро это случится. Думаю, мы вернемся в нужное русло: санкции отменят, мы будем нормально работать, а наши спортсмены будут приносить золотые медали.
Фигурное катание без россиян? Это хреновое фигурное катание! Любое спортивное и музыкальное событие без россиян – сиротство! Литература, поэзия, культура без России невозможны. Но верно то, что запретное всегда хочется.
Чем больше нас запрещают, тем больше хотят. Это как недоступная женщина, которую хочешь заполучить любой ценой», – сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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