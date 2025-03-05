Иосиф Пригожин: «Фигурное катание без россиян? Это хреновое фигурное катание! Чем больше нас запрещают, тем больше хотят»

Иосиф Пригожин считает, что россияне скоро вернутся на международные турниры.

«Пока нет ощущения потепления в спорте. Но надеюсь, что уже совсем скоро это случится. Думаю, мы вернемся в нужное русло: санкции отменят, мы будем нормально работать, а наши спортсмены будут приносить золотые медали.

Фигурное катание без россиян? Это хреновое фигурное катание! Любое спортивное и музыкальное событие без россиян – сиротство! Литература, поэзия, культура без России невозможны. Но верно то, что запретное всегда хочется.

Чем больше нас запрещают, тем больше хотят. Это как недоступная женщина, которую хочешь заполучить любой ценой», – сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.