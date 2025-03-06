Луис Энрике о 0:1: «ПСЖ» был гораздо лучше «Ливерпуля», это очень несправедливо. Их лучшим игроком был вратарь»
«ПСЖ» проиграл английскому клубу (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Это очень несправедливо. Возможно. это был наш самый цельный матч в Лиге чемпионов. Их лучшим игроком был вратарь.
Я очень горд своей командой, но футбол порой несправедлив. Подумаем об ответной игре.
Был ли фол на Барколя? Без комментариев.
Нам сложно против больших команд? Мы были гораздо лучше «Ливерпуля». Однако они победили. Я не вижу негативных моментов. Остался еще один матч. Оптимистичен ли я? Конечно», – заявил главный тренер «ПСЖ» в интервью Canal+.
Хвича о 0:1 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» показал, что был лучшей командой сегодня. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол»
У «ПСЖ» 28:2 по ударам и 14:2 по угловым в игре с «Ливерпулем», владение – 65%. Парижане уступили 0:1
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