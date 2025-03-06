Луис Энрике о 0:1: «ПСЖ» был гораздо лучше «Ливерпуля», это очень несправедливо. Их лучшим игроком был вратарь»

Луис Энрике назвал несправедливым поражение от «Ливерпуля».

«ПСЖ» проиграл английскому клубу (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА .

«Это очень несправедливо. Возможно. это был наш самый цельный матч в Лиге чемпионов. Их лучшим игроком был вратарь.

Я очень горд своей командой, но футбол порой несправедлив. Подумаем об ответной игре.

Был ли фол на Барколя ? Без комментариев.

Нам сложно против больших команд? Мы были гораздо лучше «Ливерпуля ». Однако они победили. Я не вижу негативных моментов. Остался еще один матч. Оптимистичен ли я? Конечно», – заявил главный тренер «ПСЖ » в интервью Canal+.

Хвича о 0:1 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» показал, что был лучшей командой сегодня. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол»

У «ПСЖ» 28:2 по ударам и 14:2 по угловым в игре с «Ливерпулем», владение – 65%. Парижане уступили 0:1