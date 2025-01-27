Антон Сихарулидзе: «ФФККР приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при»

Сихарулидзе заявил, что ФФККР не меняла регламент отбора на турниры по ходу сезона.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам, в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

Сегодня болельщица устроила одиночный пикет у здания Олимпийского комитета России против изменения регламента отбора на финал Гран-при России.

«Федерация очень ценит неравнодушие болельщиков, которые так внимательно и с уважением относятся к правилам и к спортсменам. Наши болельщики должны знать, что мы всегда дорожили и будем дорожить спортивным принципом, и в данном случае он также не был нарушен.

Согласно регламенту ФФККР , для участия в финале Гран-при России допускаются спортсмены по программе «мастер спорта» на основании суммы баллов рейтинга, набранного на двух всероссийских соревнованиях Гран-при и чемпионате России.

То есть наши болельщики должны понимать, что состав участников формируется на основании результатов трех соревнований, в которых участвовал каждый из спортсменов в этом сезоне, и это правило неизменно.

Федерация фигурного катания на коньках России приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады сильнейших спортсменов России прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при.

Напомню, что в этом сезоне также пройдет юниорский финал Гран-при. Формирование участников на него будет производиться ровно по такому же принципу», – сказал исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе.

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание

Болельщица проводит одиночный пикет у здания ОКР против изменения регламента финала Гран-при России