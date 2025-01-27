«Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» о трансфере Сильянова

Александр Сильянов может перейти в «Зенит».

Петербургский клуб начал переговоры с «Локомотивом » о трансфере защитника, сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь .

После 18 туров «Зенит » занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Локомотив» идет пятым с 35 баллами.