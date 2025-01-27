«Автомобилист» выиграл 9-й матч подряд. Команда Заварухина идет 2-й на Востоке

«Автомобилист» выиграл 9-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина победила «Амур » (5:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент «Автомобилист » занимает 2-е место в таблице Востока, набрав 66 очков в 49 играх.

В следующем матче, 2 февраля, команда встретится с «Ладой».