Болельщица проводит одиночный пикет у здания ОКР против изменения регламента финала Гран-при России («СЭ»)

У здания ОКР проходит одиночный пикет против изменения регламента Гран-при России.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Болельщица Полина находится возле здания Олимпийского комитета России с плакатом с изображением фигуристов. «Матвей, Артур, Андрей должны быть в финале Гран-при России. Это честно», – написано на плакате.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам, в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

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Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание