ЦСКА о снятии трансферного бана: «Ожидаем последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», который должен нам за Влашича»
Ранее стало известно, что «Херенвен» получил последний взнос за трансфер вингера Чидеры Эджуке в московский клуб, который состоялся летом 2020 года.
Таким образом, армейцы закрыли задолженность перед нидерландским клубом, из-за которой получили трансферный бан.
«ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила РФС о снятии бана.
Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.
В соответствии с договоренностями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.
Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.
ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», – говорится в заявлении клуба.
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