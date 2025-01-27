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ЦСКА о снятии трансферного бана: «Ожидаем последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», который должен нам за Влашича»

ЦСКА прокомментировал снятие трансферного бана.

Ранее стало известно, что «Херенвен» получил последний взнос за трансфер вингера Чидеры Эджуке в московский клуб, который состоялся летом 2020 года.

Таким образом, армейцы закрыли задолженность перед нидерландским клубом, из-за которой получили трансферный бан.

«ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила РФС о снятии бана.

Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.

В соответствии с договоренностями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.

Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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logoВиктор Давила
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