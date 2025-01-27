Караваев выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия. Защитник «Зенита» пропустит 7 месяцев

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Вячеслав Караваев пропустит оставшуюся часть сезона. Защитник сине-бело-голубых получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре.

После медицинского обследования у Вячеслава Караваева был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.

Ориентировочный срок восстановления составит 7 месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Петербурге.

Футбольный клуб «Зенит» желает Вячеславу Караваеву здоровья и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении «Зенита ».

В текущем сезоне Караваев провел 12 матчей в Мир РПЛ . С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь .