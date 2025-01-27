Караваев выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия. Защитник «Зенита» пропустит 7 месяцев
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из-за травмы.
«Вячеслав Караваев пропустит оставшуюся часть сезона. Защитник сине-бело-голубых получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре.
После медицинского обследования у Вячеслава Караваева был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, после чего игроку была сделана операция.
Ориентировочный срок восстановления составит 7 месяцев. В ближайшее время футболист приступит к восстановительным процедурам под руководством медицинского штаба сине-бело-голубых в Петербурге.
Футбольный клуб «Зенит» желает Вячеславу Караваеву здоровья и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении «Зенита».
В текущем сезоне Караваев провел 12 матчей в Мир РПЛ. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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