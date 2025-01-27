«Херенвен» объявил, что получил последний транш за Эджуке от ЦСКА через Давилу. С армейцев могут снять трансферный бан
Клуб из Нидерландов объявил, что получил последний транш от ЦСКА за переход вингера Чидеры Эджуке, который состоялся летом 2020 года.
Ранее стало известно, что экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 млн евро «Херенвену» за Чидеру Эджуке, чтобы с армейцев сняли трансферный бан.
«Давила перевел часть суммы, которую он был должен ЦСКА, в «Херенвен», чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед ЦСКА. «Херенвен» получил разрешение на это от Министерства финансов Нидерландов», – говорится в сообщении на сайте «Херенвена».
Сообщалось, что после этой транзакции с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА, и клуб сможет регистрировать новичков в зимнее окно.
Давила покинул ЦСКА летом 2024 года, выкупив свой контракт. Сейчас он выступает за мексиканскую «Америку».
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Трансферный бан ЦСКА из-за Эджуке – до 2026-го. Что происходит?
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