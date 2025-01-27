«Херенвен» объявил, что получил последний транш за Эджуке от ЦСКА через Давилу. С армейцев могут снять трансферный бан

Деньги за Эджуке от ЦСКА дошли до «Херенвена» спустя 4,5 года.

Клуб из Нидерландов объявил, что получил последний транш от ЦСКА за переход вингера Чидеры Эджуке , который состоялся летом 2020 года.

Ранее стало известно , что экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 млн евро «Херенвену » за Чидеру Эджуке, чтобы с армейцев сняли трансферный бан.

«Давила перевел часть суммы, которую он был должен ЦСКА, в «Херенвен», чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед ЦСКА. «Херенвен» получил разрешение на это от Министерства финансов Нидерландов», – говорится в сообщении на сайте «Херенвена».

Сообщалось, что после этой транзакции с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА, и клуб сможет регистрировать новичков в зимнее окно.

Давила покинул ЦСКА летом 2024 года, выкупив свой контракт. Сейчас он выступает за мексиканскую «Америку».

ЦСКА о запрете на трансферы: «Получили формальное подтверждение от банка Херенвена. Как только деньги дойдут, инициируем снятие бана в ФИФА»

Трансферный бан ЦСКА из-за Эджуке – до 2026-го. Что происходит?