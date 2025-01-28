Черчесов об увольнении: «Решение решением, но надо это оформить юридически. А пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана»

Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с увольнением из сборной Казахстана.

Ранее в Федерации футбола Казахстана сообщили , что главный тренер команды подал в отставку.

«Решение решением, но надо это оформить юридически. Когда юридически оформят, тогда все будет завершено.

Мне позвонил президент [Федерации футбола Казахстана], он принял решение.

Будет бумага, я подпишу. А пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана . Пока бумаги нет, можете пользоваться», – сказал Черчесов в студии «Матч ТВ ».