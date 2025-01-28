Черчесов об увольнении: «Решение решением, но надо это оформить юридически. А пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана»
Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с увольнением из сборной Казахстана.
Ранее в Федерации футбола Казахстана сообщили, что главный тренер команды подал в отставку.
«Решение решением, но надо это оформить юридически. Когда юридически оформят, тогда все будет завершено.
Мне позвонил президент [Федерации футбола Казахстана], он принял решение.
Будет бумага, я подпишу. А пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана. Пока бумаги нет, можете пользоваться», – сказал Черчесов в студии «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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