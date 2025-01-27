Черчесов сказал главе казахстанской федерации, что сборной, возможно, придется пробиваться на ЧМ-2026 через стыки. Омарову этот разговор не понравился (Sport24)
Глава Федерации футбола Казахстана Марат Омаров ставил российскому специалисту задачу выйти на ЧМ-2026.
В одной группе с Казахстаном также выступят Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. Напрямую на ЧМ отбирается победитель группы.
По информации Sport24, в недавнем разговоре Станислав Черчесов сообщил главе федерации менее амбициозную перспективу.
Специалист сказал, что сборная находится в процессе перестройки и становления, поэтому для выполнения таких задач, как отбор на крупные турниры, потребуется время.
Черчесов допустил, что отбираться на чемпионат мира команде придется в лучшем случае через стыковые матчи. Омаров остался недоволен итогами разговора.
Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий