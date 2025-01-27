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  • Черчесов сказал главе казахстанской федерации, что сборной, возможно, придется пробиваться на ЧМ-2026 через стыки. Омарову этот разговор не понравился (Sport24)
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Черчесов сказал главе казахстанской федерации, что сборной, возможно, придется пробиваться на ЧМ-2026 через стыки. Омарову этот разговор не понравился (Sport24)

Стали известны детали увольнения Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

Глава Федерации футбола Казахстана Марат Омаров ставил российскому специалисту задачу выйти на ЧМ-2026.

В одной группе с Казахстаном также выступят Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн. Напрямую на ЧМ отбирается победитель группы.

По информации Sport24, в недавнем разговоре Станислав Черчесов сообщил главе федерации менее амбициозную перспективу.

Специалист сказал, что сборная находится в процессе перестройки и становления, поэтому для выполнения таких задач, как отбор на крупные турниры, потребуется время.

Черчесов допустил, что отбираться на чемпионат мира команде придется в лучшем случае через стыковые матчи. Омаров остался недоволен итогами разговора.

Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЧМ-2026
logoSports – Казахстан
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