Мексиканский стример о жесте Месси фанатам «Америки»: «В сказки, что он «лучший человек в мире», верит его чертова мать. Это его истинное лицо, у него что-то личное против Мексики»

Мексиканский стример осудил жест Лионеля Месси в адрес соотечественников.

В январе «Интер Майами» обыграл «Америку» в товарищеском матче (2:2, 3:2 по пенальти). Месси отметился в матче голом.

В первом тайме болельщики мексиканской команды освистывали и высмеивали форварда. После забитого гола аргентинец показал фанатам соперника три пальца, намекая на то, сколько раз его сборная выигрывала чемпионат мира. Затем Лионель жестом показал, что у сборной Мексики не было побед на этом турнире.

«Что ты творишь, дурачок? Что ты делаешь? Он играл в матче против «Америки», которая не представляет всю Мексику , и он идет и говорит болельщикам, что у его [страны] три [победы] на чемпионате мира, а у нас – ноль. Какое это имеет отношение к делу? Ты играешь за «Интер Майами », а не за сборную Аргентины против Мексики или что-то такое. Все это не к месту.

В сказки о том, что «Месси такой хороший», «Месси такой щедрый», «он лучший человек в мире», верит его чертова мать. В такие дни он показывает свое истинное лицо, и становится ясно, что у него есть что-то личное против Мексики», – заявил стример Майк с ником La Máquina del Mal.

Маскерано о жесте Месси фанатам «Америки» после забитого гола: «Мексиканцы обычно враждебны к аргентинцам, и рана после ЧМ еще не зажила, думаю. Не придал этому значения»