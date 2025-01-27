Черчесов получит 500 тысяч евро после ухода из сборной Казахстана (Иван Карпов)
Станислав Черчесов получит полмиллиона евро от сборной Казахстана.
Сегодня было объявлено, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
По данным инсайдера Ивана Карпова, неустойка тренера за увольнение составит 500 тысяч евро – оклад за 5 месяцев.
Отмечается, что если бы Черчесов доработал до конца текущего цикла (до зимы), то его соглашение могло быть продлено.
Черчесов и Казахстан – все. Расстались после 0:15 в Лиге наций
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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