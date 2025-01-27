Черчесов получит 500 тысяч евро после ухода из сборной Казахстана (Иван Карпов)

Станислав Черчесов получит полмиллиона евро от сборной Казахстана.

Сегодня было объявлено , что Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана .

По данным инсайдера Ивана Карпова, неустойка тренера за увольнение составит 500 тысяч евро – оклад за 5 месяцев.

Отмечается, что если бы Черчесов доработал до конца текущего цикла (до зимы), то его соглашение могло быть продлено.

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