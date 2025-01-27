Сборная России U21 не допущена к жеребьевке отбора Евро-2027 и не сыграет на Олимпиаде-2028

Молодежную сборную России не допустили к отбору Евро-2027.

Сборная России U21 не примет участие в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027. Список стран-участников был опубликован на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Таким образом, российская молодежка не сыграет на Евро-2027, где определятся участники футбольного турнира Олимпийских игр-2028 года от зоны УЕФА.

Жеребьевка отбора Евро-2027 состоится 6 февраля 2025 года в швейцарском Ньоне. Финальная стадия турнира пройдет в Албании и Сербии.