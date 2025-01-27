Сборная России U21 не допущена к жеребьевке отбора Евро-2027 и не сыграет на Олимпиаде-2028
Молодежную сборную России не допустили к отбору Евро-2027.
Сборная России U21 не примет участие в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027. Список стран-участников был опубликован на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).
Таким образом, российская молодежка не сыграет на Евро-2027, где определятся участники футбольного турнира Олимпийских игр-2028 года от зоны УЕФА.
Жеребьевка отбора Евро-2027 состоится 6 февраля 2025 года в швейцарском Ньоне. Финальная стадия турнира пройдет в Албании и Сербии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Футбольной ассоциации Уэльса
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