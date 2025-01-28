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  • «Аль-Хилаль» расторг контракт с Неймаром по обоюдному согласию сторон. Форвард провел за команду 7 игр во всех турнирах за 1,5 года
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«Аль-Хилаль» расторг контракт с Неймаром по обоюдному согласию сторон. Форвард провел за команду 7 игр во всех турнирах за 1,5 года

«Аль-Хилаль» расторг контракт с Неймаром по обоюдному согласию сторон.

Ожидается, что 32-летний игрок вернется в бразильский «Сантос», в котором начинал карьеру.

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» в августе 2023 года из «ПСЖ» за 100 миллионов евро с учетом бонусов. 

Сообщалось, что его зарплата за 2 года может составить около 320 млн евро. Вскоре бразилец получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.

В итоге за время пребывания в команде из Саудовской Аравии нападающий провел только 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. 

«Спасибо и удачи», – говорится в сообщении клуба в социальной сети. 

Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Аль-Хилаля»
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
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