«Краснодар» разнес «Крылья» – 5:0! У Сперцяна 2+1, Кордоба забил и ассистировал Дугласу

«Краснодар » разгромил «Крылья Советов » (5:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Дуглас Аугусто открыл счет на 21-й минуте с паса Джона Кордобы. Эдуард Сперцян забил на 40-й, а на 52-й оформил дубль ударом с пенальти. Джон Кордоба забил на 61-й. Витор Тормена забил на 90-й с паса Сперцяна.

