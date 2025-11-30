  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» разнес «Крылья» – 5:0! У Сперцяна 2+1, Кордоба забил и ассистировал Дугласу
60

«Краснодар» разнес «Крылья» – 5:0! У Сперцяна 2+1, Кордоба забил и ассистировал Дугласу

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов».

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (5:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дуглас Аугусто открыл счет на 21-й минуте с паса Джона Кордобы. Эдуард Сперцян забил на 40-й, а на 52-й оформил дубль ударом с пенальти. Джон Кордоба забил на 61-й. Витор Тормена забил на 90-й с паса Сперцяна.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 11:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
5 - 0
Крылья Советов
Матч окончен
  Тормена
90’
84’
Хубулов
Сантос
83’
75’
Евгеньев   Сутормин
Батчи   Сантос
73’
Кривцов   Козлов
72’
70’
Марин   Игнатенко
70’
Витюгов   Савельев
69’
Марин
Виктор Са   Перрен
63’
Дуглас   Ленини
63’
  Кордоба
61’
  Сперцян
53’
46’
Рассказов   Лысов
46’
Рахманович   Хубулов
Диего Коста   Жубал
46’
2тайм
Перерыв
Диего Коста
44’
  Сперцян
40’
24’
Рахманович
  Дуглас
21’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба
Запасные: Жубал, Козлов, Мукаилов, Хмарин, Сантос, Пальцев, Перрен, Голиков, Ленини, Корякин
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Божин, Евгеньев, Ахметов, Витюгов, Баняц, Рахманович, Марин
Запасные: Хубулов, Савельев, Гайч, Игнатенко, Сутормин, Фролов, Кокарев, Лысов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25361 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoДуглас Аугусто
logoЭдуард Сперцян
logoДжон Кордоба
logoВитор Тормена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
14 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
44 минуты назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
44 минуты назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
44 минуты назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
45 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
59 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
2 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:4 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
14 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
29 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
41 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
44 минуты назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
49 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35