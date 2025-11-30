Матч окончен
«Краснодар» разнес «Крылья» – 5:0! У Сперцяна 2+1, Кордоба забил и ассистировал Дугласу
«Краснодар» разгромил «Крылья Советов».
«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (5:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ozon Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Дуглас Аугусто открыл счет на 21-й минуте с паса Джона Кордобы. Эдуард Сперцян забил на 40-й, а на 52-й оформил дубль ударом с пенальти. Джон Кордоба забил на 61-й. Витор Тормена забил на 90-й с паса Сперцяна.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 17 тур
30 ноября 11:00, Ozon Арена
Завершен
5 - 0
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости