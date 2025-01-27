«Спартак» консультируется с медицинским штабом «Торино» по травме Илича. Красно-белые после этого примут решение о трансфере (Metaratings)
«Спартак» контактирует с медицинским штабом «Торино» по поводу Ивана Илича.
Об этом сообщает Metaratings.
Между сторонами идет обмен медицинскими документами по травме сербского полузащитника, результатами МРТ и определенными тестами.
После анализа и заключения по информации, предоставленной «Торино», будет принято окончательное решение по трансферу Илича в «Спартак».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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