«Спартак» консультируется с медицинским штабом «Торино» по травме Илича. Красно-белые после этого примут решение о трансфере (Metaratings)

«Спартак» контактирует с медицинским штабом «Торино» по поводу Ивана Илича.

Об этом сообщает Metaratings.

Между сторонами идет обмен медицинскими документами по травме сербского полузащитника, результатами МРТ и определенными тестами.

После анализа и заключения по информации, предоставленной «Торино », будет принято окончательное решение по трансферу Илича в «Спартак ».