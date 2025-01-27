  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Приставы начали распродавать имущество Сафонова. Экс-жена вратаря претендует на его Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей (Sport Baza)
152

Приставы начали распродавать имущество Сафонова. Экс-жена вратаря претендует на его Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей (Sport Baza)

Приставы начали распродавать имущество Матвея Сафонова.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Sport Baza, приставы занялись реализацией имущества вратаря «ПСЖ», несмотря на то, что процесс между Сафоновым и его бывшей супругой Анастасией по разделу имущества еще не завершен.

Сотрудники ФССП выписали постановление о передаче на торги арестованного Mercedes GLC 300 2021 года, принадлежащего Сафонову. Автомобиль оценили в 3,9 миллиона рублей.

В ближайшее время автомобиль могут выставить на торги. Анастасия также претендует на транспортное средство.

Адвокаты спортсмена отметили, что считают действия приставов незаконными.

В декабре суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ» и сборной России по делу об алиментах и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Газета.ru»
logoМатвей Сафонов
светская хроника
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адвокат Сафонова о том, что долг по алиментам вырос с 59,2 до 67,5 млн рублей: «Новых исков к Матвею не появлялось. Не знаем, откуда эта сумма»
3020 января, 12:52
Экс-жена Сафонова: «Матвей не звонил своему ребенку 31 декабря. Группа лиц его зомбирует и запрещает исполнять решения суда о выплате алиментов и порядке общения с дочкой»
351 января, 11:22
Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдром сутяжничества»
9821 декабря 2024, 09:14
Рекомендуем
Главные новости
Гвардиола о возможном вылете из ЛЧ: «Для «Ман Сити» это было бы нехорошо, но я сейчас не думаю об этом. Хотим пройти дальше – это возможность, вызов»
через 0
Экс-судья Кут о кокаиновой зависимости: «Я потерял маму, провел более 90 матчей за сезон. Мне было тяжело. Не узнаю себя на том видео»
45 минут назад
Бальде о расизме в игре с «Хетафе»: «Удивлен, ведь у них темнокожий капитан. Если 3-4 человека оскорбляют тебя, не стоит распространять это на весь испанский футбол»
26 минут назад
Кто выходит в плей-офф ЛЧ? Прогнозы перед последним туром
211 минут назадСпецпроект
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
2017 минут назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
5040 минут назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
11251 минуту назад
Новый пост в официальном блоге «Локомотива» на Трибуне – читайте интервью с Жерзино Ньямси
сегодня, 12:10Трибуна
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
11сегодня, 12:01
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
30сегодня, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
531 минуту назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
7сегодня, 12:11
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
2сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
11сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
2сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
26сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем