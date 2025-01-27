Приставы начали распродавать имущество Сафонова. Экс-жена вратаря претендует на его Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей (Sport Baza)

Приставы начали распродавать имущество Матвея Сафонова.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Sport Baza, приставы занялись реализацией имущества вратаря «ПСЖ», несмотря на то, что процесс между Сафоновым и его бывшей супругой Анастасией по разделу имущества еще не завершен.

Сотрудники ФССП выписали постановление о передаче на торги арестованного Mercedes GLC 300 2021 года, принадлежащего Сафонову. Автомобиль оценили в 3,9 миллиона рублей.

В ближайшее время автомобиль могут выставить на торги. Анастасия также претендует на транспортное средство.

Адвокаты спортсмена отметили, что считают действия приставов незаконными.

В декабре суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ » и сборной России по делу об алиментах и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.