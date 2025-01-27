Приставы начали распродавать имущество Сафонова. Экс-жена вратаря претендует на его Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей (Sport Baza)
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Sport Baza, приставы занялись реализацией имущества вратаря «ПСЖ», несмотря на то, что процесс между Сафоновым и его бывшей супругой Анастасией по разделу имущества еще не завершен.
Сотрудники ФССП выписали постановление о передаче на торги арестованного Mercedes GLC 300 2021 года, принадлежащего Сафонову. Автомобиль оценили в 3,9 миллиона рублей.
В ближайшее время автомобиль могут выставить на торги. Анастасия также претендует на транспортное средство.
Адвокаты спортсмена отметили, что считают действия приставов незаконными.
В декабре суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ» и сборной России по делу об алиментах и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.
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