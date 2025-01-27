«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день – «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2)

«Зенит» за один день проиграл два товарищеских матча.

Сегодня, 27 января, команда тренера Сергея Семака провела две контрольные встречи на сборе в Катаре – против «Динамо » и «Ноа».

Петербургский клуб уступил бело-голубым со счетом 1:3. За «Зенит » забил Александр Соболев.

В матче с армянской командой «Зенит» проиграл со счетом 1:2. Голом в составе российского клуба отметился Александр Ерохин.