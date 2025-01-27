«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день – «Динамо» (1:3) и «Ноа» (1:2)
«Зенит» за один день проиграл два товарищеских матча.
Сегодня, 27 января, команда тренера Сергея Семака провела две контрольные встречи на сборе в Катаре – против «Динамо» и «Ноа».
Петербургский клуб уступил бело-голубым со счетом 1:3. За «Зенит» забил Александр Соболев.
В матче с армянской командой «Зенит» проиграл со счетом 1:2. Голом в составе российского клуба отметился Александр Ерохин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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