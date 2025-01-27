ЦСКА проиграл 7 из 9 последних матчей. Команда Воробьева идет 5-й на Западе

ЦСКА уступил «Спартаку» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 7-е поражение команды тренера Ильи Воробьева в 9 последних играх.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Запада, набрав 62 очка после 48 игр.

В следующем матче, 30 января, команда встретится с «Северсталью».