Энтони Дэвис набрал 42 очка и 23 подбора в победном матче с «Шарлотт»
Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в матче с «Хорнетс».
Бигмен «Лейкерс» записал на свой счет 42 очка и 23 подбора, его команда победила со счетом 112:107.
За 37 минут Дэвис реализовал 17 из 28 с игры и 8 из 10 с линии.
Энтони в пятый раз за карьеру набирает 40+20. По итогам стартовой четверти в его активе было 21 очко и 11 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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